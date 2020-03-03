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03.03.2020

Son dakika: İdlib'de düşürülen L-39 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kentinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esad rejimine ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü. İdlib'de düşürülen L-39 tipi rejim savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi.


AĞIR DARBE VURULDU

Bu açıklama sonrası yeni bir bilgi paylaşan MSB, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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