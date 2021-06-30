30 Haziran 2021, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim olan teröristlerin sayısı 94'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
TEK TEK TESLİM OLUYORLAR
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Yılbaşından bugüne terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı ise 94'e yükseldi.
TEK TEK TESLİM OLUYORLAR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarında PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında örgüte katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi.