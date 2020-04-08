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08.04.2020

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina sona erdi | Video

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" ifadelerine yer verildi. Haberin tüm detaylarını A Haber muhabiri aktardı.

İçişleri Bakanlığı, 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 Nisan 2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"

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