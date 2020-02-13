13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.02.2020

İBB’de dudak uçuklatan israf belgelendi! Antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı |Video

İBB’deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı. Özellikle sosyal medyada musakka-antrikot savaşı olarak karşılık bulan görüntüler hafızalardaki yerini korurken İBB’nin organizasyon ve yemek menüsü için dudak uçuklatan bütçe ayırdı. İçinde antrikotun da bulunduğu yemek menülerine 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından mazbata aldıktan sonra ilk icraatı çay ocağına giderek senaryo olduğu sonradan ortaya çıkan bir hareketle yemekhanede musakka kendisine ise antrikot hazırlandığını söylenmesi üzerine antrikotun iptal edilerek tek tip yemek emri vermisi olmuştu.

İstanbul'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti. Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı.

Vatandaşın birçoğunun ilk defa ismini duyduğu mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. Listede antrikot'un da bulunması "İBB'deki antrikot-musakka savaşını antrikot kazandı şeklinde yorumlandı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi. İhale maddesinde Yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor. İHA

İBB’nin 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesinin belgeleri İBB'NİN 235 MİLYONLUK ANTRİKOTLU YEMEK BÜTÇESİNİN BELGELERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB’de dudak uçuklatan israf belgelendi
İBB’de dudak uçuklatan israf belgelendi
Karantinada görevli isim A Haber’e konuştu
Karantinada görevli isim A Haber’e konuştu
Mehmetçik'ten tarihi mesajlar: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle
Mehmetçik'ten tarihi mesajlar: Tarih bizi çağırıyor, şahlanma zamanı, Allah bizimle
PKK'ya şok operasyon! İşte o an...
PKK'ya şok operasyon! İşte o an...
Erzurum'da PKK'lı teröristin yakalanma anı kamerada |Video
Erzurum'da PKK'lı teröristin yakalanma anı kamerada |Video
İYİ Parti'de şok istifa!
İYİ Parti'de şok istifa!
Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyede
Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyede
Erdoğan'dan kritik ziyaret
Erdoğan'dan kritik ziyaret
Kadir Şeker serbest kalacak mı?
Kadir Şeker serbest kalacak mı?
Metrobüs çilesi bitmiyor!
Metrobüs çilesi bitmiyor!
Altuğ Verdi’nin şehadetinde FETÖ izi!
Altuğ Verdi’nin şehadetinde FETÖ izi!
Başkan Erdoğan'ın Pakistan programı açıklandı
Başkan Erdoğan'ın Pakistan programı açıklandı
Daha Fazla Video Göster