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19.02.2020
Hangi 'Genelkurmay Başkanı' zamanında ne kadar FETÖ'cü ordudan atıldı? İşte o rakamlar |Video
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada “Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik” dedi. Özkük'ün sözleri sonrası hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ne kadar FETÖ’cü atıldığını yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Fetullahçılık suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!" diyerek sert çıktı. Peki hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ordudan kaç tane FETÖ'cü atıldı? İşte o çarpıcı rakamlar...
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik" dedi. Özkük'ün sözleri sonrası hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ne kadar FETÖ'cü atıldığını yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Fetullahçılık suç değilse, kendisinden önceki Genelkurmay başkanları yaptıkları ihraçlarla suç işlemişlerdi, öyle mi!" diyerek sert çıktı.
Peki hangi Genelkurmay Başkanı zamanında ordudan kaç tane FETÖ'cü atıldı? İşte o çarpıcı rakamlar...
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