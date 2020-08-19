19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten PKK'ya Metina'da darbe: 8 terörist öldürüldü...

Son dakika haberleri: TSK ve MİT'ten PKK'ya Metina'da darbe: 8 terörist öldürüldü...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2020 19:19
Güncelleme:19.08.2020 19:29
Son dakika haberine göre; MSB, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamsını yaptı.

TSK'nın "en son terörist öldürülünceye kadar operasyonlar sürecek" parolası ile kararlı bir şekilde içeride ve dışarıda yaptığı harekatlar sürüyor.

O operasyonlardan birinden önemli bir haber geldi.

8 PKK'LI YOK EDİLDİ!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Cuma günü bir müjde vereceğiz
"Cuma günü bir müjde vereceğiz"
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini...
Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini...
Ankara-Niğde Otoyolu bu ay hizmete giriyor!
Ankara-Niğde Otoyolu bu ay hizmete giriyor!
Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı!
Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı!
MSB'den 'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video
MSB'den 'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video
Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!
Takip cihazı takılan 3 caretta ceretta denizle buluşuyor!
Beşiktaş Belediyesi'nde milyonluk vurgun
Beşiktaş Belediyesi'nde milyonluk vurgun
CHP'yi dizayn planı! FETÖ - CHP çanak tutuyor
CHP'yi dizayn planı! FETÖ - CHP çanak tutuyor
Daha Fazla Video Göster