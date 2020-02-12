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12.02.2020

İdlib için kritik açıklama bugün! Başkan Erdoğan İdlib için ne mesaj verecek? |Video

İdlib için kritik açıklama bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan İdlib için ne mesaj verecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

İdlib için kritik açıklama bugün yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. İdlib düğümü nasıl çözülecek? Başkan Erdoğan İdlib için ne mesaj verecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "An itibariyle Suriye kriziyle ilgilenen ne kadar merkez odak varsa bütün dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye saatiyle 12 civarında yapacağı AK Parti Grup Toplantısı'na odaklanmış vaziyette. Çok büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Grup konuşmasının hemen öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş olacak. Bu konuşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yapacağı konuşmanın muhteviyatını da büyük bir olasılıkla etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

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