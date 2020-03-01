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01.03.2020

Yunan askerleri Meriç Nehri'ne jiletli tel çekiyor |Video

Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Türkiye, Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı. Göçmenler akın akın Avrupa'ya gidiyorlar. Yunanistan, Meriç Nehri’nde göçmenlerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tel çekti.

Tükiye'nin sınır kapılarından geçecek göçmenleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Edirne'den binlerce göçmen Yunanistan'a geçti. Göçmenler şuan geçiş noktası olarak en çok Meriç Nehri'ni kullanıyor. Göçmenlerin geçişine engel olmak isteyen Yunanistan askerleri ise nehir kıyılarına jiletli tel çekmeye başladı.

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