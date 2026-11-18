Şehir Hatlarından sefer iptali açıklaması! İstanbul'da bazı vapur hatlarında güzergâh değişikliği

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Büyükada-Sedef Adası hatlarında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hatlarında ise seferlerin Bebek kalkışlı olarak düzenleneceği bildirildi.