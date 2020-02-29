Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu giden göçmen sayısını açıkladı
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında sınır kapıları göçmenlere açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;
"Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776"
Detaylar gelecek...
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