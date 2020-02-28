Son dakika haberi... Göçmenler akın akın gidiyordu! Yunanistan sınırında esrarengiz yangın |Video

Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hain hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.