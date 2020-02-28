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28.02.2020

Son dakika haberi... Göçmenler akın akın gidiyordu! Yunanistan sınırında esrarengiz yangın |Video

Son dakika haberi... Esad rejiminin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hain hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.
Son dakika haberi... Göçmenler akın akın gidiyordu! Yunanistan sınırında esrarengiz yangın SON DAKİKA HABERİ... GÖÇMENLER AKIN AKIN GİDİYORDU! YUNANİSTAN SINIRINDA ESRARENGİZ YANGIN
Son dakika haberi... Kalleş İdlib saldırısı sonrası göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar |Video SON DAKİKA HABERİ... KALLEŞ İDLİB SALDIRISI SONRASI GÖÇMENLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI! AKIN AKIN GİDİYORLAR |VİDEO
Kalleş saldırı sonrası Türkiye kapıları açtı! Edirnede göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor KALLEŞ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE KAPILARI AÇTI! EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR
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