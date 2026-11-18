Güllü ölürken evde kim vardı? Gizemli erkek sesi ve yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi

Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Uzman raporlarında tespit edilen ve henüz kime ait olduğu belirlenemeyen erkek sesinin incelenmesi ve olay sırasında evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması talep edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Mısır aktardı.