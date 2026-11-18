The Economist'in 2027 kapağı ABD'deki siber aksaklıkları önceden mi bildi?

Dünyanın merakla beklediği The Economist'in 2027 kapağı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Kapakta ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından izleyeceği politikalar, İran ve Orta Doğu'daki belirsizlikler, iklim krizi, yapay zeka, Avrupa'daki seçimler ve Çin-Tayvan gerilimi öne çıktı. Siber saldırılar ve teknoloji alanındaki risklere de dikkat çekilen kapak, ABD'de son günlerde yaşanan sistem kesintileriyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Derginin öngörüleri, 2027 yılında dünya gündemini şekillendirebilecek gelişmelere ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.