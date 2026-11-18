Türkiye'nin COP31 hedeflerine AB'den tam destek! Brüksel'den "Çözüm elektrifikasyon" vurgusu

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında belirlediği elektrifikasyon hedefine Avrupa Birliği'nden destek geldi. AB, küresel enerji tüketiminde elektriğin payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması için çabaların hızlandırılacağını duyurdu. Antalya'daki zirvede konuşan AB yetkilileri, yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekerek Brüksel'in de üzerine düşeni yapacağını açıkladı.