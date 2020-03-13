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13.03.2020

Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı |Video

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimle ilgili konuşan Bakan Selçuk, "23 Mart'ta başlangıcı yapacağız. 444 0 632 no'lu telefona her türlü soruyu sorabilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Burada almaya çalıştığımız önlemler var. Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu. O yüzden biz de bazı tedbirler almak durumunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, toplumumuzun sağlığı çok önemli. O yüzden öğrencilerimiz evdeyken eğitimlerinin aksamaması konusunu nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda dünyada ilk kez bir ulusal eğitim platformu oluşturduk. Bu vesileyle de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleriyle ilgili içeriklere ulaşmalarını hedefliyoruz. Esasen ilk hafta nisan ayının başındaki ara tatilin öne alınması şeklinde. İkinci hafta ise bu koronavirüs dolayısıyla sağlık bakanlığı ve bilim kurulu tarafından önerilen ön görülen bir durum. Ancak bu tatilin boş geçmemesi durumunda da bazı tedbirler alınması söz konusu. Mevcut kanalların dışında birkaç televizyon kanalı daha eğitime ayrılmış durumda.

Uzaktan eğitim sistemi 23 Mart itibarıyla devreye sokulacak ve ücretsiz internet imkanı da sağlanacak. Birkaç televizyon kanalında gün boyunca eğitim yayınları olacak. Hangi gün, hangi saatte, hangi sınıf için eğitim olacağına ilişkin bir liste hazırladık. 444 0 632 no'lu telefona her türlü soruyu sorabilirler.

Son dakika: Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Habere açıkladı SON DAKİKA: UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK? BAKAN ZİYA SELÇUK A HABER'E AÇIKLADI

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