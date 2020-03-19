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19.03.2020

Türkiye'nin koronavirüs tanı kiti 20 ülkeye ihraç ediliyor |Video

Türkiye’de üretilen koronavirüs (Covid-19) tanı kitine tüm dünyadan talep geliyor. İstanbul'da üretilen kit 20 ülkeye ihraç edilirken en çok talep İtalya'dan geliyor. Koronavirüsle mücadele konusunda en çok problem yaşayan İtalya'ya en çok kit gönderen ülkelerin başında Türkiye gelirken, İtalya Parlamentosu'nun testleri de bu kitlerle yapıldı.
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