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18.03.2020

Koronavirüs (corona virüs) testi pozitif çıkan Türk bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'ndan mesaj var |Video

Türk bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs (corona virüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Tedavi altında olduğu hastane odasından video mesaj yayınlayan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'u "Hastanedeyim ilaçlarımı aldım, kendimi iyi hissediyorum. Zorunlu bir bekleyiş. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı. Öte yandan Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının Çapa Tıp Fakültesi enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu bildirmişti.

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