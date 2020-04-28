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Son dakika haberi... Türkiye’de normalleşme nasıl ve ne zaman olacak? Başkan Erdoğan duyurmuştu |Video

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28.04.2020
Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları da hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada “İnşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Salgın sonrası kısıtlamaların kaldırılması için yeni kriterler belirlendi. Buna göre normalleşmenin en az 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlanması bekleniyor. İstanbul’da ise sıkı kontroller devam edecek.

Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor. Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

HALK SAĞLIĞI EKİBİ KURULDU

Hürriyet'in haberine göre; Bilim Kurulu'ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu iş yerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

TURİZM VE ULAŞIMA YENİ KURALLAR

Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

İSTANBUL 'PLATO' NOKTASINA ULAŞTI

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle İstanbul'da plato noktaya ulaşıldığı, il genelinde yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor. Salgının en yoğun yaşandığı bu ilde pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor. Bunun sadece İstanbul'dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabile hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu'da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul'a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.

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