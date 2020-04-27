1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü'nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık etti.

Başkan Erdoğan 3,5 saatlik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Ramazan'dan sonran çifte bayram yapmayı arzuluyoruz. Somut neticeleri aldığımız döneme girdik. Yeni hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. İyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısını geçmeye devam ediyor.

59 ÜLKEDEN 25 BİN VATANDAŞIMIZ GELECEK

Türkiye yurt dışındaki vatandaşlarını da bırakmadı. 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkeye getireceğiz.

Somut neticeler aldığımız bir döneme girdik. Hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer sistemlerde de faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce karantinaya aldık ve sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerde tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Dün sabah İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdik. İnşallah bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

"55 ÜLKEYE DESTEK VERDİK"

Türkiye'de hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, tedavileri ihmal edilmemiştir. Gerek mevcut hastanelerimizde gerekse yeni açtığımız hastanelerimizde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Ülkemizin alt yapısını ve üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık.

"ABD'YE YARDIM YAPACAĞIZ"

Türkiye, yarın TSK'nın nakliye uçaklarıyla ABD'ye de tıbbi malzeme gönderecek. Yarın tıbbi malzeme taşıyacak olan uçaklar ABD'ye hareket edecek. Kriz sonrası yeninden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedefleri ötesinde bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz hafta 4 günlük uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama için gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRMASI

Bu hafta sonu, 1 Mayıs sebebiyle 3 gün boyunca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacak. Bayram sonuna kadar hafta sonları bu sınırlandırmanın devam etmesini planlıyoruz. Cuma günü marketler saat 09.00-14.00 arasında açık kalacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında Ziraat ve Tarım kooperatiflerine ödemesi gereken kredileri 6 ay öteliyoruz. Attığımız her adımı sağlıkla önceliklerimizden taviz vermeden hayata geçireceğiz. Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluklarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Ekonomik istikrar kalkanı toplam kapsamında 200 milyar lirayı buldu. Böylece sıkıntılı dönemlerinde milletimizin yanına olduğunu gösterdik. Esnaflarımıza yaklaşık 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı. İşten çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak istihdamı korumaya aldık. Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleşmesi feshedilen çalışanlara bin 177 lira destek sağlamaya başladık.

MUHALEFETE FAHRETTİN ALTUN CEVABI

Bu örnekleri eğitimden ulaşıma her alana teşbih etmek mümkündür. Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır. CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır.

İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik saldırıda işte bu hastalıklı zihniyet var. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde oturma yetkisi vardır. Kendisi ailesi ile birlikte 45 metrekarelik mütevazi bir evde yaşamayı seçmiştir. İstanbul'un eski bir semtinde. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme hakkı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. 200 küsür metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. bu durumu CHP ve medyası tarafından iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar kokuşmuşluğun en bariz örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı, "Ben gittim evin yanındaki arazinin fotoğrafını çektim İl Başkanı'ma rapor ettim" diyor. İl Başkanı da "Partinin kararıyla gitmiştir yine gidecektir" diyor. CHP Genel Başkanı da hiç utanmadan arlanmadan "İlçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye bir şey yok" diyerek bu açık gerçeği inkar ediyor.

ANKARA BAROSU'NA ALİ ERBAŞ CEVABI

Bu zihniyetin bir başka yansımasını da Diyanet İşleri Başkanımızın İslam'a ve Kuran'a yaptığı değerlendirmelere gösterilen tepkilerde görmek mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin bir kurumudur. Ve başkanımız bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Kendini bu sıfatlarla tanımayanlar için söz konusu ifadeler sadece bir görüşten ibarettir. Burada şu gerçeği çok net görmemiz lazım. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken biri varsa Diyanet işleri Başkanlığıdır. Ve Diyanet İşleri Başkanımız da herhangi bir konu dini noktada olduğunda çıkar hutbelerinde, nasihatlarinde gerekse kendilerini ziyarete gelenlere anlatma yetkilidir. Kalkıp bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini haddini bilecek. Zira Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devletimize yapılan bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanımıza ve açıklamalarına yapılan her kavram karşımızdaki zihniyetin ilkelliğin ve içindeki bataklığın yansımasıdır.

Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle görüldü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize nasip etsin.