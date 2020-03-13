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13.03.2020

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs (corona virüs) vaka sayısı 5'e yükseldi |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 3 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildiğini ve sayının 5'e yükseldiğini söyledi. Bakan Koca, bu 3 yeni vakanın ilk tespit edilen hastanın karantina altına alınan yakın çevresinden olduğunu söyledi. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları...

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