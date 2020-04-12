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12.04.2020

Koronavirüs yardımı felakete döndü! Yüzlerce kişi birbirini ezdi |Video

Kenya'nın başkenti Nairobi'de koronavirüs yardımı felakete döndü. İş insanı yoksulluk çeken halka gıda yardımında bulunmak isterken, gıda yardımını duyan binlerce kişinin bölgeye akın etmesi sonucu izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda kadın ve çocukların da içinde bulunduğu onlarca kişi yaralanırken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken, sokağa çıkma yasakları nedeni ile Afrika'da birçok insan çalışamadıkları için açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Kibera Mahallesi'nde hayırsever bir iş insanı yoksulluk çeken halka gıda yardımında bulunmak isterken, gıda yardımını duyan binlerce kişinin bölgeye akın etmesi sonucu izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda kadın ve çocukların da içinde bulunduğu onlarca kişi yaralanırken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Kenya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 191'e, hayatını kaybedenler ise 7'ye ulaştı.

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