- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
YÖK duyurmuştu! Cumhurbaşkanlığı açıkladı üniversitelere 3 hafta koronavirüs (corona virüs) tatili |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini açıkladı. İşte Kalın'ın o açıklamaları...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.