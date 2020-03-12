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12.03.2020

YÖK duyurmuştu! Cumhurbaşkanlığı açıkladı üniversitelere 3 hafta koronavirüs (corona virüs) tatili |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini açıkladı. İşte Kalın'ın o açıklamaları...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini açıkladı.

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