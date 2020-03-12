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12.03.2020

Son dakika... Okullara koronavirüs (corona virüs) engeli! İlk ve orta dereceli okullar 16 Mart'tan itibaren tatil edildi |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası Sözcü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, İlk ve orta dereceli okulların 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildiğini duyurdu. Bu tatilin 6-10 Nisan'daki ara tatilin yerine geçeceğini söyledi. Öte yandan Kalın, bir haftalık tatilin ardından 1 hafta da uzaktan eğitime devam edileceğini söyledi. İşte Kalın'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

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