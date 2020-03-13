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Rasulayn şehidi Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş son yolculuğuna uğurlandı |Video
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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