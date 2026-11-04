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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! A Haber ekipleri sahada
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İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! A Haber ekipleri sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un peş peşe yaptığı kritik uyarıların ardından beklenen şiddetli sağanak yağış ve fırtına akşam saatlerinde mega kenti etkisi altına aldı. Tam iş çıkış saatinde bastıran fırtına ve sağanak nedeniyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı. Megakentte yaşanan olumsuz hava koşullarını ve sahadaki son durumu A Haber muhabirleri Meral Dağlılar ile Müzeyyen Yılmaz canlı yayında aktardı.

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