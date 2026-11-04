Trump ara seçimlerde Kongre çoğunluğunu kaybetti! ABD'nin İran ve Orta Doğu politikası değişecek mi?

ABD'de Kongre seçimlerinin ardından değişen siyasi dengeler ve sonuçların Donald Trump yönetimine olası etkileri gündemde. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği seçim sonuçları, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında nasıl bir politika izleyeceği sorusunu beraberinde getirdi. İran savaşı, hayat pahalılığı ve Washington'daki siyasi kutuplaşmanın seçmen tercihleri üzerindeki etkileri tartışılırken, yeni Kongre tablosunun ABD'nin İran politikası, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji güvenliği, İsrail'e desteği ve Türkiye-ABD ilişkilerine olası yansımaları da merak konusu oldu. Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, seçim sonuçlarının Trump yönetimi ve küresel güç dengeleri açısından ne anlama gelebileceğini A Haber'de değerlendirmek üzere gündeme gelen soruları ele aldı.