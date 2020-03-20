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20.03.2020

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlar ertelendi |Video

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavları ertelendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, 25 Nisan'da yapılacak olan Adaylık Kaldırma Sınavı'nın da 5 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ... Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

, yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

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