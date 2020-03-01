Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! TSK Halep’teki Neyrab askeri havaalanını yerle bir etti
Son dakika... Esad rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.SON DAKİKA HABERİ: Beşşar Esad rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.
ESAD REJİMİ SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRIDA KULLANIYORDU
Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.
ESAD REJİMİNİN HAREKET ALANI DARALDI
TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.
Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İdlib şehidi Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
- İşte Esad rejim uçaklarının düşürüldüğü o anlar!
- Reuters açıkladı: 2 rejim uçağı düşürüldü
- Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
- 'Sputnik' soruşturmasında flaş gelişme
- Karargahta dikkat çeken fotoğraf!
- İdlib'deki 9 köy rejimden temizlendi
- ‘Tampon’ bölgede sıcak dakikalar!
- Yunan askerleri jiletli tel çekiyor
- BBP Bahar Kalkanı Harekatı'na desteğini böyle açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- Ankaragücü – Sivasspor (CANLI ANLATIM)
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?
- BİM aktüel ürünler 6 Mart Cuma kataloğu! BİM aktüelde bu hafta Huawei Y5 satılacak! İşte, BİM katalog ürünleri…
- Ege Denizi’nde korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- Antalyaspor Fenerbahçe canlı anlatım izle! Antalya FB CANLI | Video
- 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?