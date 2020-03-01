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Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! TSK Halep’teki Neyrab askeri havaalanını yerle bir etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE! TSK ASKERİ HAVAALANINI YERLE BİR ETTİ

dakika... Esad rejiminin ’teki askeri havaalanı, tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

DAKİKA HABERİ: Beşşar Esad rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (), rejimin 'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

ESAD REJİMİ SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRIDA KULLANIYORDU

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki askeri havaalanı, rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

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ESAD REJİMİNİN HAREKET ALANI DARALDI

TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.

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Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

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