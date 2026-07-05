Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'ne katıldı

Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Çamlıbel Tüneli iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil zaten var olan gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli ile 13 keskin virajı baypas edeceklerini ve güzergâhı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceklerini söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas'ın bağını daha da güçlendirecek Çamlıbel Tüneli'nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok, yola devam" diyerek Türkiye'nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.