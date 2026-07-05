NATO Zirvesi neden kritik? Türkiye'nin güvenlikte belirleyici rolü

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığı yeniden gündemde... Savunma sanayiindeki kapasitesi, jeostratejik konumu ve Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan kriz alanlarındaki etkin gücüyle Türkiye'nin, NATO'nun yeni güvenlik vizyonunun şekillenmesinde kilit ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber'e yaptığı değerlendirmede NATO 3.0 stratejisiyle Türkiye'nin belirleyici rolüne dikkat çekerek, ABD ile Türkiye'nin beraber askeri üretim veya teknoloji iş birliği hattı da kurmak istediği vurgulayarak vazgeçilmez bir ana aktör olduğunu ifade etti.