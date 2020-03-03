03 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntül! TSK hedefleri böyle vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
SON DAKİKA: BAHAR KALKANI HAREKATI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜL! TSK HEDEFLERİ BÖYLE VURDU

Son dakika... (), 'de yürütülen kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

'nin kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı devam ediyor. Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor.

Son dakika: TSK Esad rejimi hedeflerini tam isabet vurdu! Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler |Video TSK ESAD REJİMİ HEDEFLERİNİ TAM İSABET VURDU! BAHAR KALKANI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.



ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE

bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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