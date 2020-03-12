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12.03.2020

Koronavirüste doğru bilinen yanlışlar |Video

Koronavirüsle mücadele etmek için çeşitli önlemler alınıyor. Peki aldığımız önlemler gerçekten doğru mu? Koronavirüsten korunmak için uyguladığımız şeyler ne kadar doğru? Koronavrüsten korunmak için neler yapmalıyız? İşte koronavirüste doğru bilinen yanlışlar A Haber ekranlarında...

Koronavirüsle mücadele etmek için çeşitli önlemler alınıyor. Peki aldığımız önlemler gerçekten doğru mu? Koronavirüsten korunmak için uyguladığımız şeyler ne kadar doğru? Koronavrüsten korunmak için neler yapmalıyız?

İşte doğru bilinen yanlışlar;

1 – Koronavirüse yakalananlar mutlaka hayatını kaybeder.

2 – Koronavirüsten korunabilmek mümkün değil.

3- Mucizevi mineraller virüsü öldürüyor.

4 – İçilebilir gümüş virüsü engelliyor.

5 – Maskeyi birkaç defa kullansam bir şey olmaz.

6 – Korunabilmenin tek yolu özel maske ve kıyafetler.

7 – Burnu tuzlu suyla yıkamak ya da sirke virüsün bulaşıcılığını engeller.

8 – Sürekli sıcak su içmek virüs ile enfeksiyonu engeller.

9 – Alkolsüz kolonya, el dezenfektanı olarak kullanılabilir.

10 – Evde bakılan evcil hayvanlar koronavirüs bulaştırır.

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