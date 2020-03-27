Koronavirüsle mücadelede önümüzdeki iki hafta neden önemli? Koronavirüsü nasıl yeneriz? Kimler hastaneye gitmeli? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı |Video

Uzmanlar Türkyie'de koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sürecinde önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu belirtiyor. Peki iki haftalık süreç neden önemli? Bu süreçte neler yapılmalı? Koronavirüsü nasıl yeneriz? Kimler hangi durumlarda hastaneye başvurmalı? Çin'den getirilen kitler faydalı olacak mı? Koronavirüsten iyileşen hastalarda iz kalacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, tüm merak edilen soruları A Haber ekranlarında yanıtladı. Çelik, "Şu aşama itibariyle vatandaşın dikkat etmesi gereken şey sosyal izolasyon, yani sokağa çıkmayın çağrısına kulak vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Türkyie'de koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sürecinde önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu belirtiyor. Peki iki haftalık süreç neden önemli? Bu süreçte neler yapılmalı? Koronavirüsü nasıl yeneriz? Kimler hangi durumlarda hastaneye başvurmalı? Çin'den getirilen kitler faydalı olacak mı? Koronavirüsten iyileşen hastalarda iz kalacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, tüm merak edilen soruları A Haber ekranlarında yanıtladı.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA KRİTİK

Çelik, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyararak, "Şu aşama itibariyle vatandaşın dikkat etmesi gereken şey sosyal izolasyona yani sokağa çıkmayın çağrısına kulak vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı. Çelik, "Gereksiz yere ilaç ve dezenfektan da kullanılmamalı" dedi.

Çelik, vatandaşlara gerekli olmadığı takdirde hastanelere gelinmemesini buralarda virüse yakalanma olasılığının yüksek olduğunu belirterek "Şuanda korkan insanlarımız daha çok geliyor. Vatandaşlarımızın hastaneye gelmemelerini rica etmiştik. Şuanda yaşadığımız şey korku ve panik." şeklinde konuştu.