Altın piyasasında kritik eşik! Ons altında sert düşüş: Uzman isimden yatırımcıya hayati uyarılar

ABD ile İran arasındaki kalıcı barış umutlarının zayıflaması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin şahin senaryoların yeniden güç kazanması, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. Altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürerken, ons altın son yedi ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Piyasalardaki bu hareketliliği ve altın yatırımcısının izlemesi gereken yol haritasını Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.