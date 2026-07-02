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DHA

Fotokapana yakalanan CHP ilçe başkanı ve oğluna gözaltı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, ekili kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A., gözaltına alındı.

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