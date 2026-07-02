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Hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı onarıldı

Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde hasar gören 6 asırlık Tarihi Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları tamamlandı. A haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Tarihi Kapalı Çarşı'dan son durumu aktardı.

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