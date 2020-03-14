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14.03.2020

Türk bilim insanları virüse yönelik hangi teknolojileri geliştirdi? Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Halit Yerebakan A Haber’de açıkladı

Koronavirüs tüm dünyada hızlı yayılmaya devam ederken Türk bilim insanlarından önemli bir gelişme gündeme geldi. Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Halit Yerebakan yaşanan bütün gelişmeleri ve detaylarını A Haber'de anlattı.

Halit Yerebakan: "Bizler Türk bilim insanları olarak hiçbir maddi karşılık beklemeden ve din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin sağlığına sunulacak bir teknoloji geliştirdik. Bugün Dünya'da kim klinik araştırmalarda geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanmak isterse bizler bu teknolojinin kullanımı ücretsiz olarak sağlayacağımızı söylemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRK BİLİM İNSANLARI TÜM DÜNYA'NIN KULLANABİLECEĞİ BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRDİ"

Doç. Dr. Halit Yerebakan Türk bilim insanlarının geliştirdiği teknolojiyi bütün Dünya'nın ücretsiz olarak kullanabileceğini belirterek:

"Türkiye, sağlık ve sağlık bilimini ihraç eden bir ülke haline gelmiştir ve ülkemizde geliştirmiş olduğumuz tıbbi cihazları Dünya'da 50'den fazla ülkeye satar hale geldik. Bugüne kadar yapmış geliştirmiş olduğumuz teknolojilerden yola çıkarak bir fikir ortaya çıkardık. Bizler Türk bilim insanları olarak hiçbir maddi karşılık beklemeden ve din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin sağlığına sunulacak bir teknoloji geliştirdik. Bugün Dünya'da kim klinik araştırmalarda geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanmak isterse bizler bu teknolojinin kullanımı ücretsiz olarak sağlayacağımızı söylemek istiyoruz. Türklerin misafirperverliği nasıl meşhursa, bu gelişme ile sağlık hizmetimizin de böyle olacağı görülmüştür." dedi.

"MAKEDONYA SAĞLIK BAKANI İLE ÜLKEDE OLUŞACAK..."

Teknolojik gelişmenin aşı ve ilaç kadar uzun bir süre almayacağını belirten Yerebakan: "Laboratuvar verilerimize göre, geliştirdiğimiz teknoloji ile virüsü öldürebildiğimizi ve virüslere karşı etkili olabildiğini gösteriyor. Koronavirüs için de bu noktada klinik araştırmaları yapmamız gerekiyor. Bu yöntem aşı ve ilaç üretmek kadar uzun bir prosedür değildir dolayısıyla çok daha hızlı bir aksiyon alabilmiş olacağız. Bugün Makedonya Sağlık Bakanı ile iletişimde idik. Orada hasta gurubu oluştuğunda kullanmak üzere bir prensip anlaşmasına vardık." ifadesinde bulundu.

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