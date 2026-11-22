TBMM'de bütçe mesaisi! Genel Kurul 14 gün kesintisiz çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında sona yaklaşılıyor. 7 Aralık'ta Genel Kurul'da başlayacak görüşmeler kapsamında milletvekilleri 14 gün boyunca kesintisiz mesai yapacak. Resmİ tatil günleri de dahil her gün toplanacak Genel Kurul'da kamu idarelerinin bütçeleri dokuz turda ele alınacak. Peki, hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek? Bakanların Genel Kurul'daki sunumları ve bütçe maratonunun takvimi merak ediliyor. A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.