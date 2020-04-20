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20.04.2020

Koronavirüs salgınını Micosoft'un sahibi Bill Gates mi başlattı? Korkunç iddia: İnsanlara mikro çipler takılacak |Video

5 yıl önceki konuşmasında “Bugün küresel felaketin en büyük riski buna benzemiyor artık daha çok buna benziyor” ifadelerini kullanan Microsoft’un sahibi ünlü milyarder Bill Gates, adeta bugün yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınını tasvir etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Roger Stone önemli bir iddia ortaya attı. Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates’in başlattığını öne sürdü. Eski Rus tenisçi Marat Safin de ona destek çıktı. Peki bu suçlamanın temeli neye dayanıyor? İddianın sahibi Stone, dünyanın en zenginleri arasında olan Gates’in ve diğer küreselcilerin bulunan aşıları zorunlu hale getirmek istediklerini öne sürüyor. Bu teoriye göre zorunlu olacak şey yalnızca aşı değil. İnsanlara konumlarını ve sağlık değerlerini takip etmek için mikro çipler de takılması planlanıyor. Bu şeytani planın da Gates’in bilişim şirketleri üzerinden organize edileceği iddia ediliyor.
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Trumpın eski danışmanından çok konuşulacak iddia: Corona virüsü Bill Gates çıkardı! Hedefleri insanlara mikroçip takmak TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANINDAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: CORONA VİRÜSÜ BİLL GATES ÇIKARDI! HEDEFLERİ İNSANLARA MİKROÇİP TAKMAK
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