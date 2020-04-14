Trump'ın eski danışmanından çok konuşulacak iddia: Corona virüsü Bill Gates çıkardı! Hedefleri insanlara mikroçip takmak
Ülkeler koronavirüs salgınından kurtulmanın yollarını ararken, ABD'de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüsü meydana getirmiş olabileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, koronavirüs salgınında Bill Gates'in parmağı olabileceğini söyledi.
"BILL GATES, KORONAVİRÜSTE ROL OYNADI"
Bir radyo programında Çin'den yayılan salgına ilişkin konuşan Stone, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. Muhafazakar arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor." dedi.
"HEDEFLERİ, İNSANLARA MİKROÇİP TAKMAK"
Bill Gates'in hedefinin insanlara mikroçip yerleştirmek olduğunu söyleyen Stone, ABD'li iş adamına işaret ederek, "O ve diğer küreselciler bunu, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor. Cesedimi çiğnemen lazım! Zorunlu aşı mı? İmkânı yok." diye konuştu.
2015'TEKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU
Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı bir konuşma yeniden gündem olmuştu.
Gates, o konuşmasında, "Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
STONE'UN ADI RUSYA İDDİALARINA KARIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan Roger Stone'un adı, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmaya karışmıştı.
HAPİS CEZASI ALDI
15 Kasım 2019'da yargılanması tamamlanan Stone, Kongre'ye yalan beyanda bulunmak, adaleti engellemek, tanıkları yalan ifade vermeye zorlamak ve rüşvet vermek dahil toplam yedi suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.
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