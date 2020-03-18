Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi? |Video

Çin'de ortaya çıkan ve kıtalara yayılan koronavirüs dünyanın kabusu haline döndü. Koronavirüsle mücadele eden dünya, 5 yıl önce çekilen bu video görüntülerini konuşuyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs tehdidinin gelişini önceden tahmin etti mi? Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı. Ve “Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de ortaya çıkan ve kıtalara yayılan koronavirüs dünyanın kabusu haline döndü. Koronavirüsle mücadele eden dünya, 5 yıl önce çekilen bu video görüntülerini konuşuyor. Virüsün kaynağı hala tartışılırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 5 yıl önce bir konuşmasında dünyayı virüse karşı uyarmış.

VİRÜS ÖNCEDEN BİLİNİYOR MUYDU?



Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı. Ve "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.