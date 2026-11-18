ABD'de Microsoft, bankalar ve havacılık sistemlerinde kesinti: Neler oluyor?

Dijital dünyada yaşanan kesintiler ABD'de endişe yarattı. Bir hafta içinde teknoloji, havacılık, bankacılık ve kamu iletişim sistemlerinde farklı teknik aksaklıklar meydana geldi. Milyonlarca kişinin kullandığı hizmetlerde erişim sorunları yaşanırken, kritik altyapıların birbirine bağımlılığı yeniden tartışılmaya başlandı. Microsoft Outlook'tan ABD hava trafiğine, JPMorgan'dan Apple hizmetlerine kadar uzanan kesintiler, dijital sistemlerdeki tek bir teknik sorunun ne kadar geniş bir etki oluşturabileceğini ortaya koydu.