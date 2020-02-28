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28.02.2020

Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu... |Video

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando gelirken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.
Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu... KOMANDOLAR SINIRA İNDİ! VATANDAŞ DESTEĞE KOŞTU...

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