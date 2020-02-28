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28.02.2020
Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu... |Video
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando gelirken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.
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