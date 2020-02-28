Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando gelirken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





