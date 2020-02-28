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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando gelirken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 17:40
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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.

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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor.

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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

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Komandolar sınıra indi! Vatandaş desteğe koştu...

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

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