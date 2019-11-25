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25.11.2019

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın Külliye’ye giden CHP’linin Muharrem İnce olarak açıklamasının ardından partide tartışmalar devam ediyor. FOX TV’ye çıkarak yalan olduğu açıkça belli olan fakat parti içerisinde yerini sağlama almak için siyasi dizayn operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu bu haberi doğruladı. Talat Atilla da “Külliye’ye giden CHP’li” haberinin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “yüzde yüz doğrudur” onayı aldıktan sonra yayımladıklarını açıklamıştı. Algı operasyonu elinde patlayan Kılıçdaroğlu, şimdi çark etti ve kendi kendini yalanladı. Kılıçdaroğlu “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Kılıçdaroğlunun CHP içindeki operasyonu elinde patladı! Söylediklerini unuttu yalanı ortaya çıktı KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İÇİNDEKİ OPERASYONU ELİNDE PATLADI! SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU YALANI ORTAYA ÇIKTI

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