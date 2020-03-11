Son dakika: Koronavirüste en çok risk taşıyan yaş grubu hangisi? Uzmanlar açıkladı... Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ilk kez Türkiye'de de tespit edildi. Yurtdışından ülkemize gelen bir vatandaşın Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Vatandaşlar koronavirüs ile ilgili merak ettiklleri sorulara cevap ararken, Koronavirüs konusunda en riskli yaş grubu hangisi? sorusu trendlere girdi. Koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara ve Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 11.03.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 08:15
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarından sonra en çok araştırılan konular arasında gelen koronavirüs belirtileri ve virüsün gelişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan uzman isimler, kişisel hijyene dikkat çekerken ciddi hastalığı olanların birkaç gün evde dinlenmelerini önerdi.
Koronavirüsün risk grubunun 60 yaş ve üstü kişiler olduğunun altını çizen uzman isimlerin dikkat çektiği hususlar ve virüs hakkındaki son dakika gelişmeleri haberimizde!
EV HALKI DA KARANTİNA ALTINDA!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle; Vakanın erken tespit edilmesi önemliydi. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı da şuanda karantina altında. Bu izalasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının artışı meydana gelebilir...
Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak. 20 saniye boyunca ellerin yıkanması yeterlidir. Çocuklar içinse ellerin tüm yüzeylerini temizleyecek bir şekilde anlatırsak bu bizim açımızdan en büyük başarılardan birisi olur. Bizde 1 vaka var ve onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz. Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir.
"HEMEN PANİKLE YAKLAŞILMAMALI" Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz konuşmaları şöyle;
Bütün komşularda görülmesi riskin yükselmesi demekti. İzlenmesi gerekir. Bir vakaya hemen panikle yaklaşılmamalı. Tek tük vakalar şuanda bir şey ifade etmeyebilir. Önemli olan bu vakaların artmaması. Artarsa ciddi bir tehlikeye dönebilir. Yaşlıların sokağa çıktıklarında kapalı yerlerde kalmamasını öneriyorum...