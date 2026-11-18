CHP kurultay davasında karar! İmamoğlu dahil 9 kişiye hapis ve siyasi yasak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Diğer 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Ankara'daki duruşmayı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mahkemenin kararını ve davaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.