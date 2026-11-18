Bir İnsan Bir Hikâye | Kamıştan müziğe uzanan başarı: Özge Akbaş

A Haber'in "Bir İnsan Bir Hikâye" programında bu kez İzmirli obua sanatçısı Özge Akbaş'ın başarı yolculuğu ekrana taşındı. Akbaş, 2016 yılında konservatuvar öğrencisiyken başladığı kamış yapımını uluslararası alana taşıdı. Adana ve Mersin'den toplanan kargıları atölyesinde milimetrik dokunuşlarla şekillendiren Akbaş, ürettiği el yapımı obua kamışlarını Türkiye'nin önde gelen orkestralarının yanı sıra Almanya ve Makedonya'ya da ihraç ediyor.