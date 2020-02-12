İdlib'de bölgede son durum ne? A Haber Neyrab'da |Video

İdlib'de sıcak anlar yaşanıyor. A Haber ekibi İdlib'e bağlı Neyrab'ta sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Cephe hattında Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi güçleri arasında çatışma tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı.