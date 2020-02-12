BİZE ULAŞIN
12.02.2020
İdlib'de bölgede son durum ne? A Haber Neyrab'da |Video
İdlib'de sıcak anlar yaşanıyor. A Haber ekibi İdlib'e bağlı Neyrab'ta sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Cephe hattında Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi güçleri arasında çatışma tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.