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12.02.2020

İdlib'de bölgede son durum ne? A Haber Neyrab'da |Video

İdlib'de sıcak anlar yaşanıyor. A Haber ekibi İdlib'e bağlı Neyrab'ta sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Cephe hattında Suriye Milli Ordusu ile Esad rejimi güçleri arasında çatışma tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı.
Son dakika: A Haber İdlibde Esed rejimine ait düşürülen helikopteri görüntüledi! İşte helikopterin enkazı... VİDEO SON DAKİKA: A HABER İDLİB'DE ESED REJİMİNE AİT DÜŞÜRÜLEN HELİKOPTERİ GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE HELİKOPTERİN ENKAZI... (VİDEO)

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