Başkan Erdoğan'dan sınır kapılarının göçmenlere açılması hakkında çarpıcı açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borisov yapılan zirvenin ardından basın karşısına çıktı. İki lider de Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği 6 milyar euroyu ödemedi. Artık biz de bu rakamı istemiyoruz. Kimse Türkiye'nin onuruyla oynayamaz" dedi. .