03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.03.2020

Başkan Erdoğan'dan sınır kapılarının göçmenlere açılması hakkında çarpıcı açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ve Borisov yapılan zirvenin ardından basın karşısına çıktı. İki lider de Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği 6 milyar euroyu ödemedi. Artık biz de bu rakamı istemiyoruz. Kimse Türkiye'nin onuruyla oynayamaz" dedi. .

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan sınır kapılarının göçmenlere açılması hakkında çarpıcı açıklama
Başkan Erdoğan'dan sınır kapılarının göçmenlere açılması hakkında çarpıcı açıklama
Suriyeli gençler askerlik şubesine koştu: Bizi de askere alın!
Suriyeli gençler askerlik şubesine koştu: Bizi de askere alın!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar
CHP'nin mülteci çelişkisi pes dedirtti
CHP'nin mülteci çelişkisi pes dedirtti
Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı!
Yunan askerinin yaraladığı A Haber muhabiri o anları anlattı!
Yunan askerinden A Haber'e saldırı!
Yunan askerinden A Haber'e saldırı!
Mehmetçik'ten gururlandıran görüntü
Mehmetçik'ten gururlandıran görüntü
İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde skandal hareket!
İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde skandal hareket!
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne?
Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne?
Bakan Koca'dan koronavirüs çağrısı
Bakan Koca'dan koronavirüs çağrısı
Esad yanlısı kanal canlı yayındayken Türk askeri böyle vurdu!
Esad yanlısı kanal canlı yayındayken Türk askeri böyle vurdu!
Başkan Erdoğan paylaştı: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
Başkan Erdoğan paylaştı: "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor"
Daha Fazla Video Göster